I 3500 soldati italiani che possono finire in Ucraina per la missione di pace Onu

Leggi su Open.online

Tremilacinquecento. E nessun carro armato. Pronti in due mesi dall’ordine. Per i militariinnell’ambito del peacekeeping Onu è iniziato il conto alla rovescia. Un contingente italiano che non incrementa in organico ma intanto è sovraccarico di impegni sulla sicurezza interna e per i nuovi accordi atlantici. Quindici anni fa, ricorda oggi Repubblica, la Difesa italiana schierò nella regione di Herat quasi cinquemila tra uomini e donne. Ora i numeri saranno risicati. A causa di un calcolo molto semplice da fare. Ovvero la sottrazione tra il totale complessivo e il peso delle incombenze.Il calcoloL’esercito oggi dispone di 94 mila tra, sottufficiali e ufficiali. Si tratta di volontari e professionisti. Il 65% ha tra i 30 e i 50 anni. I graduati ne hanno in media 40.