Huawei e Alibaba, la doppia sfida cinese sull’Ia

Conla Cina lancia unaa tutto campo sull’intelligenza artificiale che mostra la sua robustezza ben oltre DeepSeek e la rivoluzionaria piattaforma di linguaggio naturale a basso costo con cui Pechino ha mostrato di poter competere con gli Stati Uniti su un piede di parità.Mentreannuncia 53 miliardi di dollari (380 miliardi di yuan) di investimento in cloud e intelligenza artificiale, una somma superiore al totale promosso nell’ultimo decennio dal gruppo fondato da Jack Ma,lancia ladei chip di nuova generazione per l’Ia prodotti nella Repubblica Popolare.Hardware e software unitiL’esercito di silicio della Cina si arma e sulla scorta di una potenza tecnologica crescente e di un capitale umano rafforzato continuamente dall’immissione di grandi quantità di laureati in discipline scientifiche (Stem) nel mercato del lavoro può permettersi di programmare in profondità le sue mosse.