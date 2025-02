Ilfattoquotidiano.it - “Ho visto dei palloncini passare”, Eleonora Daniele e la gaffe dell’effetto grafico a “Storie italiane”. Ecco che cosa è successo

In onda si parla del caso di cronaca della bambina uccisa dal pitbull ad Acerra, ma sullo schermo passanofestosi creando una situazione che ha del surreale. Succede a “” nella puntata in onda mercoledì 26 febbraio su Rai 1. Ospite in collegamento Antonio Marziale, fondatore e presidente dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori, che dice la sua sulla faccenda ma all’improvviso spuntanodovuti a un effettopartito inavvertitamente.Un dettaglio che non sfugge a diversi utenti sui social ma nemmeno alla conduttrice, che rientrata dal collegamento domanda: “Hodei, che?” per poi ripetere quella che, probabilmente, è la risposta datale dei tecnici in studio: “Ah un errore, non nostro, di Marziale”.