Ilfattoquotidiano.it - “Ho il volto contuso e un occhio nero. All’arrivo a Los Angeles, sono caduta sul marciapiede e ho battuto la fronte!”: la denuncia di Diane von Furstenberg

Brutta disavventura per la designer di modavon. La donna ha documentato sui suoi social la disavventura che le è capitata. “a Lossule hola! – ha scritto su Instagram – Di sicuro non sembra bello, magrata che non sia niente di più serio!!! Me lo sto facendo sotto, sto applicando tanto gel di arnica efelice che non sia andata peggio! Possedere quel gel è il segreto della sopravvivenza”.Intercettata da Page Six ha confermato: “stata fortunata che non sia successo niente di peggio. Sembro semplicemente brutta! È la vita! Tutto bene!”. Anche la figlia ha commentato l’accaduto dal momento che tutto si è sproprio davanti a casa sua: “Mamma sta bene ha un, ma è solo molto dolorante.