Iodonna.it - «Ho guardato in 12 cassonetti della spazzatura. Sono tornato a casa e lei ha detto: "Oops! Era nella mia tasca"»

Leggi su Iodonna.it

Non solo ricordi romantici.vita di coppia tra Scarlett Johansson e il marito Colin Jost cianche episodi e aneddoti divertenti. Come quella volta in cui l’attrice ha perso l’anello di fidanzamento. Convinta di averlo buttato accidentalmente, il comico ha rovistato in 12pur di ritrovarlo. A raccontarlo è stato lo stesso Colin Jost a Pop Culture Jeopardy! su Amazon Prime Video, rivelando di non aver mai dimenticato quella giornata. Scarlett Johansson, lo scherzo in diretta tv del marito Colin Jost è terribile X Leggi anche › Fede e anello di fidanzamento, coppia per la vita.