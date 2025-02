Arezzonotizie.it - Historic Rally Vallate Aretine: scattano le modifiche ai bus

Leggi su Arezzonotizie.it

ai percorsi bus di at Arezzo nella giornata di sabato 1° marzo per lo svolgimento della manifestazionedelle. Le variazioni saranno in vigore dalle 13.50 fino a mezzanotte, per la chiusura al transito di via Roma, in entrambi i sensi di marcia, e di via G.