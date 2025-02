Internews24.com - Hernanes analizza: «Quello di Arnautovic è un golazo ma la Lazio ieri contro l’Inter ha commesso questi due errori»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’ex centrocampista di Inter e, ha commentato così la sfida disera in Coppa Italia tra le sue ex squadreIl doppio ex di Inter e, attraverso il proprio account Instagram hato la sfida disera dei Quarti di Finale di Coppa Italia vinta dai nerazzurri per 2 a 0.SU INTER– «Lahadue: il primo è statodi voler vincere la partita e di voler giocare alla pari. Fin da subito ha creato delle occasioni, ha calciato in porta, si è procurata cinque calci d’angolo. Questo però è un errore perché nel calcio c’è una gerarchia: la forza perdela tecnica, che sua volta perdela tattica, cattiveria e fiducia. Quest’ultima comanda nel calcio, è uno stato mentale che si acquisisce nel tempo e con i risultati».