Universalmovies.it - Havoc | Gareth Evans e Tom Hardy insieme, un tornado!

Leggi su Universalmovies.it

Nel primo pomeriggio Netflix ha svelato il teaser trailer di, il nuovo action movie dicon protagonista Tom.Anni dopo il suo esordio scoppiettante nel panorama cinematografico con i due The Raid, il registasta tornando su Netflix con un film che rispecchia appieno il suo stile registico, ma con un upgrade importante, Tomsi presenta come un action movie ad alto tasso adrenalinico che si presenta sin dalle prime immagini del teaser trailer in maniera assolutamente scoppiettante. Il film, oltre ad un Tomrigenerato dalla cura Venom, conta un cast composto tra gli altri da Forest Whitaker e Timothy Olyphant.Teaser TrailerEcco il teaser trailer di, in arrivo su Netflix il 25 aprile. Un nuovo film con Tom, diretto da, il regista di The Raid.