Habemus Derbi | Inter elimina Lazio con Piano B e sarà misurato a Milano in semifinale di Coppa

2025-02-25 23:58:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano!non capisce le rotazioni. Anche senza Lautaro, Barella, Bastoni, Thuram . Inizio, quelli di Simone Inzaghi Sono stati imposti a(2-0) Eindi “”. Un duello con aromi “Vendetta”. Ed è che il “Rossoneri” ha preso la Super(2-3) dopo aver raccolto un 2-0 contro.Iliniziò meglio. Gustav Isaksen ha lanciato la “squadra alle spalle” e ha costretto Josep Martínez a usare a fondo. Gli spagnoli, sostituiti per il ferito Sommer, deviarono l’angolo, con le dita, un colpo incrociato del danese nel 19 ‘. e un altro in 34’.L’, che ha perso Darmian a causa di un infortunio in 20 ‘, Non ha avvertito. Colpire in 39 ‘. Marko Arnautovic Una slitta un po ‘breve di Zaccagni cacciava sul davanti, di tiro al volo, Metti l’1-0 con uno dei migliori di quello che abbiamo del 2025 nel “calcio”.