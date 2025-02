Ilgiorno.it - Guida a zig zag, fermato per un controllo: positivo a test anti droga, era anche senza patente e assicurazione

Brescia, 26 febbraio 2025 – Un 52enne è stato denunciato a Brescia persotto effetto di sostanze stupefacenti, per sostituzione di persona e per aver dichiarato false generalità, oltre che per essere stato sorpreso alladi un'autoe con l'scaduta. Una pattuglia della polizia locale lo ha notato mentre percorreva via Vittorio Emanuele II muovendosi a zig zag e lo haper un. Agli agenti, l'uomo, residente in provincia, ha detto di essersi dimenticato la, ma da un rapidoinformatico, è emerso che non risultava alcunadiassociata alle generalità dichiarate dall'uomo. A sua discolpa ha quindi afdi aver confuso la data di nascita ed ha mostrato sul suo cellulare la fotografia di unadi, con una fototessera che però corrispondeva ad un'altra persona.