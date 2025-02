Iltempo.it - Guerra Ucraina, Meloni: "Pace giusta nel contesto Nato, altre soluzioni non efficaci"

(Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2025 "Lavoriamo per gettare le basi per unae duratura in, raggiungibile solo se a Kiev vengono fornite adeguate garanzie di sicurezza perché quanto accaduto non accada di nuovo e le nazioni europee possano sentirsi al sicuro. Queste garanzie devono essere realizzate neldella, la cornice migliore per unache non sia né fragile né temporanea.sono più complesse e meno”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgianelle dichiarazioni alla stampa con il primo ministro svedese Ulf Kristeon. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev