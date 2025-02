Quotidiano.net - Guerra dei dazi, Trump: “25% sulle importazioni Ue”. Bruxelles: “Reagiremo, siamo stati una manna per gli Usa”

Roma, 26 febbraio 2025 – Il presidente degliuniti Donaldtorna ad agitare lo spettro dei. E stavolta finisce nel mirino l’Europa. "Io amo i Paesi della Ue, maonesti l'Unione Europea è nata per fregare gliUniti e sta facendo un buon lavoro, ma ora sono io presidente". Lo ha detto il tycoon confermando l'intenzione di imporredel 25%dalla Ue, accusata di "approfittarsi degli Usa, non accettando le nostre auto o i nostri prodotti agricoli, niente da noi". 'Putin dovrà fare concessioni sull'Ucraina' "Noi abbiamo preso la decisione e l'annunceremo prossimamente", ha confermato, sottolineando che le tariffe saranno come quelle sui prodotti canadesi e messicani, e dovrebbero scattare il 2 aprile. "Dovevano essere dal primo aprile, ma sono un po' superstizioso e ho deciso di farli dal 2", ha aggiunto il presidente Usa durante la sua prima riunione di gabinetto ufficiale.