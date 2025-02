Lanazione.it - Guerra alle liste di attesa in Umbria. Il 15% delle prestazioni verrà affidato ai privati

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 26 febbraio 2025 – Circa il 15%sanitarie in lista disaranno affidate aiconvenzionati, il resto sarà svolto ddue Asl e dAziende ospedaliere dell’. Parliamo dunque di circa 4.500 esami o visite30.600 annunciate dalla Direzione salute della Regione per abbattere le “” che saranno svolti dunque nelle strutture non pubbliche con fondi che le Aziende sanitarie hanno recuperato dache nelle precedenti operazioni di recupero non erano stati utilizzati. E’ quanto emerge dagli ultimi approfondimentiultime ore da parte degli uffici del Broletto che hanno vagliato con attenzione criteri di affidamento al ’privato’, i quali – come annunciato dalla presidente Stefania Proietti – stavolta saranno diversi: non verranno consegnati ’pacchetti’ di esamistrutture sanitarie private come accaduto in precedenza da smaltire tout court, ma una serie diche sono state stabilite stavolta in base ad approfondimenti effettuati in modo oculato.