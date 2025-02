Udine20.it - GUÉ protagonista in concerto al Festival di Majano. sabato 26 luglio 2025

Dopo Fabri Fibra un’altra leggenda vivente del rap italiano sceglie ildiper portare l’unica data in Friuli Venezia Giulia del proprio nuovo tour. Stiamo parlando nientemeno che di Guè, membro dei Club Dogo prima e ora affermatissimo rapper solista, che il prossimo26(ore 21.30) porterà a(Ud) l’unico live in regione del suo nuovo “La Vibe Summer Tour”. Sul palco Guè presenterà le canzoni del suo ultimo lavoro in studio “Tropico del Capricorno”, oltre ovviamente a tutti i successi che lo hanno consacrato nel gotha di questo genere musicale.I biglietti per il, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Pro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, saranno in vendita online su Ticketone.it dalle 14.00 di martedì 25 febbraio e in vendita generale sui circuiti Ticketone e Ticketsms dalle 11.