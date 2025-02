Guardate cosa fanno Grande Fratello Jessica becca Helena e Javier proprio in quel momento

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il 25 febbraio le telecamere delhanno catturato lo sfogo diPrestes dopo che qualcuno l’ha sorpresa mentre si stava baciando conMartinez dietro una tenda nella camera da letto. La modella ha espresso il suo desiderio di maggiore privacy, ma è consapevole della situazione in cui si trova e non comprende la reazione infastidita del suo fidanzato quando uno o più coinquilini interrompono i loro momenti di intimità.Nelle ultime ore traci sono stati alcuni contrasti: lei ha reagito male alla lunga conversazione che il suo compagno ha avuto con Zeudi, e poi ha cominciato a piangere perché non riesce a trovare un po’ di privacy nella casa del. Leggi anche: “Perchénon è finalista”. Clamoroso al, tutti sorpresi: si scoprec’è dietroti dietro la tendaNel pomeriggio di martedì 25 febbraio, Prestes ha cercato sostegno da Stefania e Amanda dopo essere stata sorpresa (pare da) mentre si baciava con Martinez dietro la tenda.