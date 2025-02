Thesocialpost.it - “Guarda cosa faccio a nostro figlio”. Il gesto folle di una madre, poi il video al compagno: disumano

Un atto di violenza incomprensibile da parte di una giovane. Una ragazza di 17 anni, originaria della Francia, avrebbe utilizzato un paio di forbici per colpire il suo neonato, provocandone la morte. L'orrendosarebbe stato filmato dalla donna stessa e successivamente inviato al padre del bambino, che ha subito lanciato l'allerta, secondo quanto riportato dalla stampa locale. Al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine, gli agenti avrebbero trovato il corpicino senza vita del neonato avvolto in un lenzuolo, sotto un letto.L'omicidio si è verificato in un appartamento a Tarare, in Francia, domenica 23 febbraio. Come riportato da Le Pays, il piccolo è stato assassinato con delle forbici.