Green Deal l’assist alle imprese della Commissione Ue | ridotti gli obblighi verdi e rinviate le scadenze

Leggi su Open.online

La fase due dell’agenda verde europea non passa solo da un boom di investimenti in tecnologie pulite e misure contro il caro-energia ma anche da un radicale piano di semplificazione. Oggi, mercoledì 26 febbraio, laeuropea ha presentato ufficialmente il primo pacchetto Omnibus, un insieme di proposte pensate per creare «un clima più favorevole per le aziende europee e aiutarle a crescere, innovare e creare posti di lavoro di qualità». Bruxelles parla di uno «sforzo senza precedenti», che ridurrà ridurre gli oneri amministrativi del 25% (e almeno del 35% per le Pmi) entro la fine del mandato, ossia il 2029. Lastima che il pacchetto Omnibus farà risparmiare almeno 6,3 miliardi di euroeuropee, che infatti hanno accolto con favore l’annuncio di Bruxelles.