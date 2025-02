Foggiatoday.it - Grave incidente stradale sulla Statale 90, scontro tra due auto: due persone ferite

Leggi su Foggiatoday.it

Unè avvenuto circa un'ora fa in provincia di Foggia,90, in località Giardinetto-Monte Calvello. Al momento non si conosce l'entità del sinistro nel quale sono rimasti coinvolti due veicoli. La stradaè momentaneamente bloccata al traffico per.