Grande successo per i giovani atleti dell’Olimpic Judo Center di Telese Terme

Tempo di lettura: 3 minutiUn risultato straordinario per l’Olimpicdi: Mario Puzella e Ilenia Lavorgna hanno conquistato la qualificazione alla fase nazionale dei campionati italiani cadetti A2.Le gare si sono svolte nei giorni scorsi presso il Palamangano di Scafati nell’ambito delle qualificazioni regionali promosse e organizzate dal Comitato Regionale Campania settore. L’evento ha visto la partecipazione di numerosidelle classi 2008, 2009 e 2010, tutti in possesso di almeno il grado di cintura verde e regolarmente tesserati FIJLKAM per l’anno in corso. I 2ki telesini, allenati con dedizione dal maestro Salvatore Di Paola, hanno dimostratodeterminazione e talento, guadagnandosi il pass per la fase nazionale che si terrà a Genova, presso l’RDS Stadium, dal 22 al 23 marzo.