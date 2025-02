Linkiesta.it - Grande partecipazione, prospettive internazionali e un’offerta straordinaria al MyPlant&Garden

L’attenzione all’ambiente, alla vegetazione, al giardinaggio e a tutto ciò che riguarda il verde non è mai stata così alta come in questi anni. L’innovazione tecnologica, la sensibilità sociale e la diffusione di conoscenze e informazioni stanno spingendo il settore verso nuovi orizzonti. Lo dimostrano i numeri incredibili della nona edizione di MyPlant & Garden. La più importante fiera internazionale in Italia dedicata ai professionisti dell’orto-florovivaismo, del garden, del paesaggio e del verde sportivo ha chiuso la sua nona edizione con dati da record, consolidandosi tra gli eventi leader a livello internazionale per il settore del verde vegetale, progettato e costruito.È stato un successo straordinario. I padiglioni hanno ospitato ottocentodieci marchi espositori (+50 rispetto all’edizione precedente), su una superficie espositiva di cinquantacinquemila metri quadrati (+5.