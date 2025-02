Isaechia.it - Grande Fratello, ex protagonista dell’attuale edizione nel cast di una serie tv di Prime Video

Un’ex gieffina dell’ultimadelsarà una delle protagoniste di Sconfort, la nuovadi Maccio Capatonda in streaming sudal 20 marzo.Stiamo parlando di Ilaria Galassi, l’ex ragazza di Non è la Rai che ha lasciato la Casa del reality show poche settimane fa per tornare dai suoi affetti più cari dopo cinque mesi nel programma di Canale 5.La Galassi era entrata nelcome concorrente unico insieme a Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo. Insieme formavano il trio de Le Non è la Rai, in virtù della loro partecipazione nell’iconico programma di Gianni Boncompagni che tanto aveva entusiasmato un’intera generazione negli anni 90. Ironia della sorte, tutte e tre hanno lasciato la Casa senza passare dal Televoto eliminatorio.Per Ilaria si tratta di un ritorno sulle scene dopo tanti anni d’assenza.