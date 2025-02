Game-experience.it - Gran Turismo 7, è in arrivo l’aggiornamento 1.56 con tre nuove auto, eventi e molto altro

L’attesa è finita per gli appassionati di7: Polyphony Digital ha annunciato il rilascio del1.56, disponibile dal 27 febbraio 2025 alle 07:00 CET. Questo update introduce nello specifico all’interno del gioco ben trevetture iconiche, nuovi, miglioramenti e una serie di funzionalità che arricchiranno l’esperienza di guida nel celebre simulatore di corse.Come leggiamo su PlayStation Blog, la primade novità è l’di treleggendarie:BMW Z4 3.0i ’03: Una cabriolet elegante con motore sei cilindri in linea, caratterizzata da un design iconico e tecnologia avanzata per l’epoca. Sarà acquistabile presso Brand Central eUsate.Mercedes-Benz Unimog Type 411 ’62: Un veicolo polivalente con trazione integrale e una lunga storia di affidabilità nei contesti più estremi.