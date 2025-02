It.insideover.com - Gran Bretagna, Apple obbligata a rimuovere la crittografia. Ora il Governo può spiare gli utenti

Alla fineha ceduto, almeno parzialmente, alle pressioni del premier Keir Starmer e deldi Sua Maestà. A seguito della richiesta delbritannico, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi su InsideOver, il colosso hi-tech ha infatti annunciato la rimozione della funzione opzionale diend-to-end Advanced Data Protection (Adp) per glibritannici di iCloud, una decisione che impedirà loro di proteggere dati sensibili come foto, note e backup da accessi non autorizzati, inclusi quelli della stessa azienda o di hacker. In questo modonon dovrà creare una back door per accedere ai dati degli, richiesta avanzata sotto l’Investigatory Powers Act. Cos’è una back door? Trattasi di un “accesso segreto” (“porta sul retro”, come suggerisce il nome) o non documentato a un sistema, che permette di bypassare le normali misure di sicurezza.