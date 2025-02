Gonzato | per la Boldrini il governo sequestra i clandestini

Leggi su Liberoquotidiano.it

Buongiorno ragazzi, i Il desiderio, a sinistra, è irrefrenabile: mandare a processo qualcuno del. Il tentativo è fallito con Matteo Salvini, “assolto perché il fatto non sussiste” il riferimento è al caso della nave ong Open Arms – e adesso Lauras'è messa in testa una nuova idea meravigliosa: «Trattandosi di acque internazionali e non nazionali», parla dei salvataggi dei migranti da parte della Marina militare, «giuridicamente non si configura il reato di immigrazione clandestina, ma quello di sequestro di persona». Il contesto è quello dell'“operazione Albania”. Riassumiamo il caso. Ieri, al termine dell'udienza in Lussemburgo, l'avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Unione europea, Richard de la Tour, ha informato che il 10 aprile presenterà le proprie conclusioni relative alle cause che riguardano due bengalesi che erano stati portati nel centro di trattenimento e rimpatrio di Gjader.