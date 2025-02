Golf PGA Tour | Manassero e Francesco Molinari al Cognizant Classic

Leggi su Sportface.it

e Matteovolano in Florida. Il PGAfa tappa al PGA National Resort di Palm Beach Garden per disputare il. Si parte il 27 febbraio e si chiude il 2 marzo. Pochi i big presenti. Occhi puntati su Austin Eckroat che dovrà difendere il titolo del 2024. I top 30 in start list sono Shane Lowry e Billy Horschel, rispettivamente numero 18 e 20. Tre i past winner che proveranno a concedere il bis: Russell Henley (n. 17, 2014), l’austriaco Sepp Straka (n. 19, 2022) e il coreano Sungjae Im (n. 22, 2020). Da non sottovalutare anche Jordan Spieth, Brian Campbell, vincitore del precedente Mexico Open, Isaiah Salinda e Ben Griffin, rispettivamente terzo e quarto, e Joel Dahmen, sesto, Brian Harman, il colombiano Nico Echevarria, l’australiano Min Woo Lee, il danese Nicolai Hojgaard e il francese Matthieu Pavon.