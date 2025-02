Quotidiano.net - Gold Card da 5 milioni per la cittadinanza Usa: l’ultima trovata di Trump

Roma, 26 febbraio 2025 – Donaldcontinua la sua lotta contro l’immigrazione, tra video distopici che inneggiano alla “caccia allo straniero irregolare” e massicce deportazioni. Una lotta solo verso i poveri, poiché entro due settimane lastatunitense verrà messa in vendita a 5di dollari. La, la nuovadel presidente americano che va a sostituire il programma di visti EB-5. TOPSHOT - US President Donaldholds a hat reading "was right about everything" after signing an Executive Order at the Oval Office of the White House in Washington, DC on February 25, 2025.signed an executive order on price transparency requirements on the health care industry to reinstate and strengthen them. He also signed an order on the supply of copper and foreign copper in the American market, the order charges Lutnick with looking at process to potentially impose tariffs or trade barriers.