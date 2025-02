Juventusnews24.com - Gol Arnautovic regolare: l’AIA conferma la decisione di arbitro e Var in Inter-Lazio. La spiegazione dei vertici arbitrali

di Redazione JuventusNews24Gol: ladeisull’episodio indi Coppa ItaliaIl gol di. Come riportato da Sky Sport,ha preso posizione sull’episodio dindo ladie Var.Secondo la classe arbitrale la rete è assolutamentein quanto rispetta i tre parametri: il portiere era comunque fuori causa; de Vrij era lontano dal portiere; il pallone era lontano dallo stesso de Vrij. Stasera scenderà in campo la Juventus, contro l’Empoli, per l’ultimo quarto di finale di Coppa Italia.Leggi su Juventusnews24.com