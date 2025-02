Ilgiorno.it - Gli Zero Assoluto sbarcano al Forum: “A esagerare ci si prende gusto...”

Assago (Milano), 26 febbraio 2025 – “Stavolta abbiamo proprio esagerato”, scherza Matteo Maffucci parlando del concerto con cui glitornano sabato a Milano al. “In fondo a eccedere ci sie poi a noi in questi due anni di lontananza di cose ne sono accadute parecchie“. Dopo aver infiammato nel 2023 il palco del Fabrique, Matteo e Thomas (De Gasperi) si sono giurati che non avrebbero lasciato passare altri sette anni per tornare a cantare in città. “In giro per l’Italia abbiamo trovato un pubblico voglioso di tornare a cantare le nostre canzoni e questo ci ha spinti a rire il viaggio. Ora ilsi presenta come un regalo gigante da scartare nel miglior modo possibile”. A proposito di regali, ad Assago vi presentate con una sorpresa. Maffucci: “Sì, un nuovo singolo, in radio venerdì, che eseguiremo dal vivo per la prima volta.