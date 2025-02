Ilfoglio.it - Gli Stati Uniti e l’Ucraina hanno raggiunto un accordo sui minerali strategici e le terre rare

Dopo giorni di trattative, l'Ucraina pare pronta ad accettare unsuie lecon gli, che garantirebbe la sicurezza del paese in cambio di una quota delle risorse minerarie nazionali. Così l'Ucraina otterrà "350 miliardi di dollari in equipaggiamento militare, il diritto a combattere", come ha dichiarato il presidente americano, "il sostegno potrebbe andare avanti per un po' ancora, forse fino a quando avremo uncon la Russia. Io credo che la situazione verrà sistemata presto, ho parlato con il presidente Vladimir Putin e lui vuole un". Una bozza finale tradotta dell'è stata inviata martedì a Kyiv, secondo un anonimo funzionario americano citato dal New York Times, che ha anticipato che Il segretario del Tesoro Scott Bessent e la sua controparte ucraina dovrebbero firmare prima l'e poi Zelensky dovrebbe volare a Washington, probabilmente già venerdì prossimo, per una cerimonia di firma con Trump alla casa Bianca.