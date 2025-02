Gqitalia.it - Gli Oscar 2025 possono riservare ancora diverse sorprese rispetto ai vincitori. Ecco in quali ambiti e come

Per la serata degliè quasi conto alla rovescia. Il Bob Dylan di Timothée Chalamet si scontrerà testa a testa con l'architetto traumatizzato di Adrien Brody di The Brutalist per il premio al miglior attore protagonista. Nel frattempo, nella categoriamiglior attrice, si sta svolgendo una vera e propria versione reale di The Substance. La veterana Demi Moore potrebbe essere messa in ombra da Mikey Madison, la star emergente di Anora. E che dire di Emilia Pérez, il film record per le candidature (ben 13), deragliato sul più bello a causa di molteplici controversie? Ora che siamo in dirittura d'arrivo,** le quattro trame** che catturano la nostra attenzione.Tutto èpossibile, se si pensa al miglior filmGlisaranno assegnati domenica notte. Sebbene ci sia sempre la possibilità di un colpo di scena (è stato per CODA, per esempio), di solito abbiamo un'idea abbastanza precisa di chi vincerà il premio al miglior film.