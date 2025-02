Terzotemponapoli.com - Gli infortuni del Napoli: parola al dott. Castellacci

Leggi su Terzotemponapoli.com

I varinel: ne ha parlato Enrico, medico della Nazionale italiana (anche) quando Conte ne era il commissario tecnico. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate a Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione ‘Punto Nuovo Sport’. “Anguissa ha avuto una lesione distrattiva, ma bisogna capirne il grado. In caso di primo grado, 20-30 giorni dovrebbero essere sufficienti per rivederlo in campo da titolare. In caso di secondo o terzo grado, invece, il tempo aumenterebbe”., il lavoro atletico deciso dallo staff. “Incidono i carichi di lavoro di Conte? Non so se Antonio abbia cambiato i carichi di lavoro, lui è un metodico e scrupoloso, è uno attentissimo alle condizioni atletiche dei suoi. Ovviamente se ci sono stati dei carichi più intensi, è normale che le lesioni muscolari siano più numerose in caso di affaticamenti pregressi e campi più duri in inverno.