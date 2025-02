Quotidiano.net - Gli errori e buchi di trama più clamorosi nelle serie tv

A volte non è sufficiente una produzione attenta, un montaggio accurato e una sceneggiatura vista e rivista più volte per evitare di incappare inche, poi, non sfuggono agli occhi di uno spettatore attento che, spesso, si rivela anche tra i fan più legati allatv. Ci sono titoli che, nel corso delle diverse stagioni, hanno portato in scena situazioni improbabili oche non sono stati notati prima della distribuzione. A seguire vi riportiamo alcuni dei più curiosi (e anche divertenti) “bloopers” (questo il termine originale) di produzioni tv molto famose.Game of Thrones Lapresenta un evidente buco nellacon un espediente che ha lasciato quantomeno sorpresi i fan. Nella settima stagione dellatv, i personaggi si spostano per tutto il continente a una velocità inverosimile: Arya fa ritorno in pochissimo tempo da Braavos alle Torri dei Frey.