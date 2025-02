Ilrestodelcarlino.it - Gli aumenti dei bus . Spada: "Ritocchi necessari". Anche extraurbani più cari

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"L’adeguamento tariffario nasce da diversi fattori, tra cui la presenza nel contratto con Tper della possibilità aggiornamento biennale dei valori. Ea fronte della riduzione dei fondi nazionali destinati al trasporto pubblico, l’aumento dei costi di gestione è stato ritenutoo per non tagliare il servizio". La vicesindaca Elisa, assessora con delega ai Trasporti, motiva così i (contestati) rindei biglietti per i bus urbani. In attesadegli ormai imminentidelle corse extraurbane ("Ci saranno, ma su quelli non possiamo intervenire", ricorda) la delibera con gli annunciatiper il trasporto cittadino, bocciati da sindacati e forze politiche di opposizione, è approdata ieri in commissione consiliare. E sarà domani al vaglio dell’Aula di piazza Matteotti per la definitiva approvazione alla quale farà seguito, sabato 1° marzo, il debutto delle nuove tariffe.