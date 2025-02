Gamberorosso.it - Gli 8 migliori Lambrusco scelti dal Gambero Rosso (con una new entry Tre Bicchieri)

Cos'hanno in comunee Champagne? Ci chiedevamo nel mensiledi dicembre 2024. Sul piano geografico, culturale e stilistico nulla, ma si portano dietro la stessa dimensione gioiosa, delle feste, della convivialità.Ed è proprio il vino simbolo dell'Emilia che anche quest'anno ci ha colpito durante le degustazioni regionali per la guida Vini d'Italia per gli ottimi risultati raggiunti, tra conferme e novità, con una serie di etichette prodotte da tante realtà qualitativamente eccellenti, a maggior ragione in un periodo storico in cui i consumatori prediligono vini più semplici e beverini rispetto ai vini massicci in voga anni fa.© Francesco Vignali PhotographyDall’eleganza del Sorbara – anche spumantizzato – al frutto più deciso del Grasparossa di Castelvetro e del Salamino di Santa Croce, abbiamo riscontrato una crescita di livello costante, soprattutto nelle produzioni di collina e nelle zone storicamente più vocate delle due provincie di Modena e Reggio Emilia.