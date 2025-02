Ilgiorno.it - Giunta Testolina caduta. Roberta De Francesco nominata commissario

Leggi su Ilgiorno.it

È già stato nominato ilprefettizio che dovrà traghettare il Comune di Santo Stefano di nuovo alle urne, molto probabilmente la seconda domenica di maggio. Si tratta diDe Stefano (nella foto), viceprefetto vicario, che “sostituisce“ ai vertici del palazzo municipale l’ormai ex sindaca Marinella, delunedì pomeriggio dopo lo stillicidio di dimissioni dei consiglieri comunali. Nei giorni scorsi se ne era andato l’esponente di maggioranza Vittorio Fasoli, seguito lunedì mattina da Diego Regonati. I numeri, a quel punto, erano talmente risicati che il primo cittadino non avrebbe potuto reggere se non con l’ausilio dei voti dell’opposizione che ha staccato definitivamente la spina dimettendosi in blocco. Ora inizia la campagna elettorale e le liste dovranno essere presentate entro la metà aprile.