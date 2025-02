Tvzap.it - Giulia uccisa dal pitbull, parla il super testimone: i dettagli da brividi sulla piccola

Leggi su Tvzap.it

La vicenda dellaLoffredo,dalnella sua abitazione, ha sconvolto l’Italia intera. Le indagini proseguono per capire cosa sia successo quella notte. Nel frattempo,ile rivelada. (Continua.)Leggi anche:, spunta un video: cosa si vede dalle telecamereLeggi anche:, cosa avrebbe rivelato l’autopsia: tutti i dubbi irrisoltiLoffredodalLoffredo, bimba di appena nove mesi, sarebbe stata azzannata dala casa sua, ad Acerra (Napoli). La bambina pare si trovasse nel letto dei suoi genitori. A raccontare cosa sarebbe successo è stato il padre, Vincenzo Loffredo, indagato a piede libero per omicidio colposo. L’uomo sarebbe indagato “perchè in qualità di genitore avente in custodia la figlia minore, ometteva la vigilanza e custodia del canein suo possesso, il quale aggrediva la minore provocandole lesioni personali che determinavano la morte”.