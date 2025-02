Giulia Salemi torna con la seconda stagione di ‘Non lo faccio x moda’

Leggi su Funweek.it

Dopo il trionfo della prima, che ha conquistato un’audience totale di oltre 57 milioni di ascolti e visualizzazioni,è pronta are con una nuova edizione di Non lox moda – NLFXM. Lanciato nel 2024, il podcast ha saputo raccontare storie autentiche e inedite. E si è posizionato tra i titoli più seguiti dell’anno, grazie a una formula vincente.La padrona di casa, infatti, costruisce conversazioni sincere e profonde con ospiti provenienti dal mondo dell’intrattenimento e dell’attualità. Per offrire al pubblico uno sguardo diverso sulle loro vite e carriere. Grazie anche a un’informalità vincente, il format ha registrato un elevato livello di engagement. Con clip virali sui social che hanno alimentato il dibattito e rafforzato la community della stessa