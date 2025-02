Dilei.it - Giulia Salemi, Non lo faccio x moda, novità e curiosità sulla seconda stagione

Leggi su Dilei.it

Tantenelladi Non lo, il podcast portato al successo da. Dopo un breve periodo di pausa – è diventata mamma da poco -, l’influencer e conduttrice torna sulle principali piattaforme con unache ospita, come di consueto, volti noti del mondo dello spettacolo e non solo. Un modo per raccontare questi personaggi in modo inedito, con lo stile che ormai la contraddistingue tra attualità e intrattenimento.Non lo, ledella“Una chiacchierata di un’ora. Intima, vera e sincera, con una persona speciale”. Con queste parole in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoniaveva riassunto con grande entusiasmo la prima esperienza con Non lo, podcast che ora giunge alla