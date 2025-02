Sport.quotidiano.net - Giudice sportivo. Il solito fumogeno costa 400 euro

Leggi su Sport.quotidiano.net

Quattrocentodi multa. Sono quelli che dovrà pagare il Riminidopo la gara casalinga con l’Arezzo. Lo ha deciso ilche ha sanzionato i biancorossi per il lancio dalla Curva Est nel recinto di gioco di un. Nel girone B sono state multate anche Spal (1.400), Ascoli e Vis Pesaro (500) e Arezzo (300). Nessun altro guaio con il ’’ per il Rimini in vista della gara di domenica prossima in casa della Pianese (inizio alle 15). Nel girone B un turno di squalifica a Labricciosa del Pescara, Castello della Virtus Entella, Zallu del Gubbio, Bartesaghi del Milan Futuro, Ampollini del Legnago, Bruzzaniti e Lombardi del Pineto, Durmush del Sestri Levante, Corradini e De Boer della Ternana. Tra gli allenatori due giornate di squalifica a mister Gorgone della Lucchese, dopo i novanta minuti dello scorso turno contro il Sestri Levante.