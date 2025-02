Gite scolastiche dramma in Campania | docente muore durante viaggio fatale un malore

Leggi su Orizzontescuola.it

Und'istruzione si è trasformato in tragedia per una scolaresca campana. Un insegnante di geologia, originario della provincia di Salerno, è deceduto improvvisamente a causa di unmentre era in gita con i suoi studenti. "Abbiamo provato a rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare", hanno raccontato i colleghi, ancora sotto shock.L'articoloinun