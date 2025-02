Lanazione.it - Giro di vite contro le baby gang, blitz anche a Firenze

, 26 febbraio 2025 - Una vasta operazione della polizia di stato, che ha interessatola città di, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, finalizzata al contrasto della criminalità giovanile, si è conclusa nella notte. 142 giovani sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, tra loro 29 minorenni. Nel corso dell’operazione sono stati tratti in arresto in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto 60 maggiorenni e 13 minorenni per reatila persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. Nell’attività di contrasto sono stati impiegati oltre 1000 poliziotti e ha riguardato oltre 40 province di Italia da Nord a Sud tra cui appunto il capoluogo toscano.