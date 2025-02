Ilgiorno.it - Giro di vite contro le baby gang: a Milano 27 arresti, sequestrate armi e droga

, 26 febbraio 2025 – Maxi operazione in tutta Italiai gruppi criminali giovanili. Alli mirati hanno portato ad arrestare 27 ragazzi e a denunciarne altri 25 per reati che vanno dalla detenzione dida taglio e da fuoco allo spaccio di stupefacenti, dalle rapine ai furti e all'uilizzo abusivo di carte di credito. Un blitz che arriva a pochi giorni da una serie di raid violenti messi a segno da bande di ragazzini: i casi più recenti di Cascina Merlata e viale Romagna hanno visto coinvolti rispettivamente un diciannovenne italo-marocchino e uno studente spagnolo in Erasmus di 22 anni, entrambi feriti a coltellate in maniera non grave. Dal centro alle periferie All'ombra della Madonnina, l'attività di polizia giudiziaria, coordinata a livello nazionale dallo Sco, è stata eseguita dagli agenti della Squadra Mobile, in collaborazione con i poliziotti della Polfer, del Reparto prevenzione crimine e dei commissariati competenti nelle aree più centrali (Porta Garibaldi, Gae Aulenti, Duomo, Navigli, Buenos Aires, Porta Venezia, CityLife, Stazione Centrale) e nelle periferie (Greco Turro, Niguarda, San Siro, Bonola, Porta Romana, Ticinese, Porta Genova, Lambrate).