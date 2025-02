Messinatoday.it - Giovanile Rocca sconfitta dal Matera in serie C, vola la Jsl Women nella "Poule Promozione"

Leggi su Messinatoday.it

Non è bastata allaun'orgogliosa prestazione per fare punti5^ giornata di ritorno del campionato diC femminile di calcio. La squadra biancoazzurra è stata battuta dalCittà dei Sassi per 2 a 0 sul sintetico del “Pippo Giacobbe”. Nell’economia del match, ha.