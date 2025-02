Ilnapolista.it - Giornalista australiano licenziato per frasi misogine: «Preferirei un chiodo nel pene piuttosto che guardare la nazionale femminile»

Marty Sheargold, 53 anni, era une conduttore televisivo. Era. Prima di essere accusato di misoginia per una frase a dir poco eloquente. Lo riporta il Telgraph. Sheargold ha dichiarato, e citiamo testualmente. «piantarmi unnella testa delcheladi calcio australiana nella Coppa d’Asia del prossimo anno».È successo durante il programma televisivo Triple M di lunedì. Sheargold non è nuovo a queste uscite. Tempo fa aveva affermato che la squadragli ricordava le «ragazze di dieci anni. Tutte le lotte intestine e tutti i problemi di amicizia, ora mi dispiace sminuire l’intero sport, ma è quello che penso».che quindi già in passato gli hanno creato diversi grattacapi. Ora, queste esternazioni, hanno condotto direttamente al licenziamento.