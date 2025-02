361magazine.com - Giorgia, o dell’incommensurabile capacità di illuminare tutto (manco fosse Safran Foer)

Leggi su 361magazine.com

“Ah, scusa, non mi ero accorto che stavi registrando.”“No, non sta registrando. Lui registraa mente, tanto poi scrive come je pare”.“.”.Siamo nella sala riunioni di Rtl 102,5, a Cologno Monzese. Il brevissimo dialogo che ha aperto questo pezzo, giusto due battute, la terza senza testo, avviene tra Jody, voce storica del network di Lorenzo Suraci e, sì, quellalì, la cantante. Il lui che non registra e che tanto poi scrive come je pare sarei io, e in effetti no, non ho registrato nulla, e sì, poi scriverò di questo incontro come mi pare, lo sto già facendo, l’ho sempre fatto. Anche per questo sono qui.è a Milano, di passaggio, a una settimana e poco più dalla fine del Festival della Canzone. Ieri era ospite di Fazio Fabio, a Che tempo che fa, oggi a The Flight, programma di punta del primo network radiofonico italiano, network per il quale ho prestato la mia voce e la mia penna per anni, dopo aver detto esattamente quello che pensavo della proprietà e di certi giochetti editoriali che trovavo discutibili.