Iltempo.it - Giordano è una furia, l'ultimo delirio woke: "La parola che l'Ue vuole cancellare"

Un Marioscatenato quello in onda mercoledì 26 febbraio a Fuori dal coro. A un certo punto della puntata del programma di Rete 4 arriva anche con una motosega per tagliare sprechi e sperperi. Ma nel mirino del giornalista ci sono due personaggi in particolare: Luigi DI Maio, fresco di rinnovo come inviato speciale dell'Ue nel Golfo, e il capo della Bce Christine Lagarde. "Di Maio, inviato nel Golfo Pertico, cosa ha fatto per rinnovargli il contratto? 15 mila euro al mese. E la Presidente della Banca Centrale Europea, quella che governa l'euro, quello che governa i tassi, che ci ha strozzati con i tassi alti in tutti questi mesi, ebbene, ha avuto un aumentino di stipendio, 1.800 euro al mese in più, guadagna 38.800 euro al mese" attacca il conduttore. Cifre che segnano una distanza.