Giochi sensoriali: il segreto per stimolare lo sviluppo del tuo bambino

sono attività pensate peri cinque sensi del bambino: vista, udito, tatto, olfatto e gusto. Si tratta di esperienze ludiche che coinvolgono attivamente i piccoli, permettendo loro di esplorare il mondo attraverso diverse percezioni. Questipossono essere semplici o complessi, realizzati con materiali facilmente reperibili e sono adatti a varie fasce d’età, come vedremo in seguito.I bambini/e, come sappiamo, attraverso il gioco, imparano a conoscere il mondo attorno a loro, e lo fanno grazie ai cinque sensi. Durante queste attività, crescono sotto i nostri occhi, giorno per giorno, sviluppando capacità cognitive, motorie ed emotive. Se il nostro intervento poi, non è mai invasivo, ma solo di controllo, i nostri figli/e impareranno anche ad essere gradualmente sempre più autonomi e sicuri delle proprie capacità.