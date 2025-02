Thesocialpost.it - Gino Cecchettin: “Sono riuscito quasi a ignorare Filippo Turetta”

“Durante quella settimana ho vissuto l’inenarrabile, ma ho cercato di mantenere la lucidità. Michiesto: ‘Cosa posso fare se arriva quella notizia che temiamo tutti?’”. Con queste parole,ha raccontato il difficile percorso interiore affrontato nei giorni della ricerca della figlia Giulia. Il suo intervento, in videocollegamento, è avvenuto durante un evento sulla violenza di genere organizzato dalla rivista La Tecnica della Scuola, seguito da oltre mille classi.Nel suo discorso, ha spiegato come abbia scelto di non lasciarsi travolgere dalla rabbia o dal desiderio di vendetta, sentimenti che, a suo dire, avrebbero solo aggiunto sofferenza a lui e alla sua famiglia. “Giulia mi ha dato una mano: ho guardato una sua foto e ho capito cosa dovevo fare. L’amore è la risposta a tutto”.