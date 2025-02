Dilei.it - Gigi Finizio in ospedale: “Reazione pericolosa e rara”. Come sta il cantante

Leggi su Dilei.it

ha fatto preoccupare i suoi fan. Il notonapoletano è finito inda lui stesso condiviso su Instagram, costretto a rinviare alcune date del suo tour. Dapprima l’immagine del suo braccio con una flebo, poi finalmente un breve video in cui rassicura tutti sulle sue condizioni di salute, dando qualche dettaglio in più.è fuori pericolo, ma la paura è stata tanta.Perchéè finito inUn malore inspiegabile ha costrettoa recarsi al pronto soccorso qualche giorno fa, per poi restare insotto osservazione dei medici. Inizialmente non era nota la natura dei suoi sintomi preoccupanti ma,lo stessoha spiegato in alcune storie di Instagram, è stata tutta colpa di una “”.“Cari amici miei, eccomi qua.