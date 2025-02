Quotidiano.net - Giancarlo Giorgetti: Necessario un Recovery Plan per la difesa

Aumentare la spesa per ladeve essere un obiettivo teso a rilanciare l'industria e la crescita. Per questo bisogna immaginare unper la. Se ogni Paese inizia a muoversi autonomamente aumenteranno inevitabilmente i costi per lo Stato in modo irrazionale". E' la posizione espressa oggi dal ministro dell'economiain occasione di una riunione ristretta dei ministri europei del G20 e ribadita nel corso del bilaterale con il ministro delle finanze polacco Andrzej Doma?ski.